15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu öğrencileri, yıl sonu etkinlikleri kapsamında geri dönüşüm temalı anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrencilerin atık malzemelerden tasarladığı kıyafetlerle gerçekleştirdikleri defile büyük beğeni toplarken, devamında açılan geri dönüşüm sergisi ve çeşitli müzik performansları ilgiyle izlendi.

Etkinliğe Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, Namık Kemal İlkokulu Müdürü Ali Can, 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu Müdürü Züleyha Can, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Defile ve sergiyle başladı

Etkinlik, okul bahçesinde öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladığı giysilerden oluşan renkli bir defileyle başladı. Geri dönüşümün önemine dikkat çeken defilenin ardından, öğrencilerin atık materyallerle hazırladığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı. Sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, öğrencilerden ve öğretmenlerden eserler hakkında bilgi aldı.

Müzik dolu performanslar

Etkinliğin ikinci bölümü, Dutlu Kahve önünde devam etti. 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu öğrenci korosu, çocuk şarkıları seslendirerek izleyenlerden yoğun alkış aldı. Ardından keman ve piyano kursu öğrencileri yeteneklerini sergiledi.

Etkinliğe, 9 Eylül Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Gitar Grubu ve Oda Korosu da katkı sundu. İlkokul ve Üniversite öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi, sırasıyla ALKA Kadın Kooperatifi Kafe bahçesi, Alaçatı Değirmenler ve Alaçatı Cumhuriyet Meydanı’ndaki ÇEŞTUR Kafe’de tekrarlandı.

Çevre bilincini artırmayı hedefleyen bu anlamlı etkinlik, hem öğrenci performansları hem de geri dönüşümle yapılan sanat eserleriyle büyük takdir topladı.