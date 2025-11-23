İzmir Süper Amatör Lig E Grubu’nda mücadele eden Çeşme’nin iki takımı Çeşme Belediyespor ve İmren Alaçatıspor arasındaki derbi karşılaşması golsüz eşitlikle tamamlandı.

Ligin 9. haftasında sahasında İmren Alaçatıspor’u konuk eden Çeşme Belediyespor’un müsabakası, geniş güvenlik önlemleri altında oynandı. Güvenlik tedbirleri gereği İmren Alaçatıspor taraftarları maça alınmazken, Çeşme Belediyespor taraftarları kimlik kaydı ve davetiye şartıyla, 750 kişilik kontenjan dahilinde tribündeki yerini alabildi.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve İlçe Spor ve Gençlik Müdürü Nuri Büyükateş’in izlediği karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi. Maçın ikinci yarısında da denge bozulmayınca dev derbi 0-0’lık skorla sonuçlandı.

Karşılaşma sonrası sahaya inen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, her iki takımın yöneticileri, teknik ekipleri ve futbolcularını tebrik ederek ligin ikinci yarısında başarılar diledi.

Derbiden 1 puan çıkaran İmren Alaçatıspor, puanını 14’e yükselterek ligde 4. sıradaki yerini korudu. Çeşme Belediyespor ise 10 puanla 5. sırada haftayı tamamladı.