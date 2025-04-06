Çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince Germencik ve Nazili ilçelerinde yakalandı.

Germencik ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şüpheli Germencik ilçesinde, "Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Mala Zarar Verme" suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. isimli şüpheli ise Nazilli ilçesinde yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.