Çerkezköy’de bir mağazanın soyunma kabininde gizli kamera bulunduğu iddiası büyük tepki topladı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir mağazanın soyunma kabininde S.K. (27) tarafından bir gizli kamera bulundu. Beğendiği bir kıyafeti denemek için soyunma kabinine giren S.K., kabinin üst kısmında, çanta içerisine gizlenmiş ve siyah bantla kamufle edilmiş bir kamera fark etti. Durumu mağaza sahibi O.C.’ye ileten S.K., kameranın kayıt aldığını düşündüğünü belirtti.

O.C., kameranın kendisine ait olmadığını ve kimin yerleştirdiğini bilmediğini iddia etti. Ancak S.K., eşini arayarak destek istedi ve daha sonra polise başvurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamera ve işletmedeki bilgisayara el koydu. O.C. gözaltına alınırken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.