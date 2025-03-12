Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde koyun-keçi çiçek hastalığı görüldü. İlçedeki tüm köy ve mahallelerde hayvan hareketleri yasaklandı.

Çemişgezek İlçe Tarım Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Alakuş köyünde koyun-keçi çiçek hastalığı görüldüğü belirtilerek, "Hastalık mihraklı yayılmayı ve sirayetinin önlenmesi amacıyla ilçemizdeki tüm köy ve mahallelerde hayvan hareketleri son ölüm ve iyileşme görülmesinden 28 gün sonrasına kadar yasaklanmıştır. Kaçak hayvan hareketlerinin tespit edilmesi durumunda idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.