Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde kapalı alanlarda sigara denetimi yapıldı.

Çemişgezek ilçesi Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tütün ve tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, ilçede halkın yoğun olarak kullandığı kapalı alanlarda ve iş yerlerinde, kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. İş yeri sahiplerine sigara yasağı ile ilgili mevzuat hakkında bilgi verildi.

Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, gerekli uyarılarda bulunarak, denetimlerin süreceğini belirtti.