Galataport İstanbul, caz müziğin büyüsünü Boğaz’ın eşsiz manzarasıyla birleştiren Galataport Jazz’ın ikinci edisyonunu 14-15 Haziran 2025’te Doğuş Meydanı’nda gerçekleştirdiİSTANBUL (İGFA) - Pozitif’in müzik programlamasını üstlendiği Galataport Jazz, Türkiye ve dünyadan önemli isimleri ağırladı. İlk gün, caz vokalisti Selen Beytekin’in açılış konseriyle başladı.

Gitarist ve prodüktör Oscar Jerome, İstanbul’daki ilk performansıyla büyük beğeni topladı. İngiliz besteci ve piyanist Benjamin Clementine ise etkileyici sahne tasarımı ve sıra dışı performansıyla izleyicileri büyüledi.

İkinci gün, Queens College’ın ilk Türk mezunu Elif Çağlar’ın enerjik performansıyla açıldı. Uluslararası sahnelerin sevilen ismi Emma Smith, müzik ziyafetini sürdürdü. Kapanışta, Grammy ödüllü bas gitarist ve besteci Richard Bona, emprovizasyonlarla dolu büyüleyici şovuyla dinleyicilere unutulmaz bir final sundu.

ÜNLÜLER VE MÜZİKSEVERLER BİR ARADA

Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen etkinlik, Ömür Göksel, Boran Kuzum, Derya Şensoy, Yağızcan Konyalı, Fatma Toptaş, Cemre Gümeli, Kerem Görsev, Hande Subaşı, Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz gibi ünlü isimleri de bir araya getirdi. Dünyanın dört bir yanından gelen konuklar, iki gün boyunca cazın evrensel ritimleriyle keyifli anlar yaşadı.