Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay’ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak. Raşit Yorgancılar da maçın 4. hakemi olacak.

Mersin’de yaşlısından gencine bisiklet tutkunları pedal çevirdi
Mersin’de yaşlısından gencine bisiklet tutkunları pedal çevirdi
İçeriği Görüntüle

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasının VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya görev yapacak. Yankaya’ya, AVAR’da Anıl Usta eşlik edecek.

Kaynak: İHA