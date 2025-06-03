Çayırova’nın çehresini değiştirecek 25 bin metrekarelik Kent Meydanı projesinde çalışmalar hızla sürerken; cami, otopark, yürüyüş yolları ve sosyal donatılarla donatılan alan, bölgeye yeni bir nefes getirecek.

Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar son sürat devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapılan projede peyzaj düzenlemeleri, kafeterya duvar imalatları, camii alanı gibi birçok noktada inşaat faaliyetleri devam ediyor. 25 bin metrekarelik alan üzerine kurulan proje; alt katında sosyal alanları bulunan camisi, otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolları, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile dikkat çekiyor. Hızla devam eden çalışmalar kapsamında Çayırova Kent Meydanı şantiye alanında, istinat duvarı imalatları, kuru havuz imalatları ve park imalatlarının kaba çalışmaları tamamlanırken, kafeterya bölümünde mekanik tesisat imalatları tamamlandı. Meydanda bulunan cami inşaatında ise iç-dış cephe duvar, dış cephe konstrüksiyon, iç cephe iskele imalatları ve elektrik tava imalatları yapılması işleri hızla sürüyor. Cami altında bulunan 3 katlı kapalı otopark alanın bodrum katında ise otopark tava imalatları sürüyor. En kısa sürede tamamlanarak, Çayırova halkının kullanımına açılması planlanan Çayırova Kent Meydanı, tamamlandıktan sonra Çayırova’nın yarınlarına hizmet edecek bir sosyal yaşam alanı olacak. Büyük oranda yeşil alandan oluşacak kent meydanı, sosyal donatılarla birlikte Çayırovalıların rahatça vakit geçirebileceği bir proje olarak dikkat çekiyor.