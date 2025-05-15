Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) yüzme sporcuları, Rize’de düzenlenen yüzme müsabakalarında 35 madalya kazandı, bir sporcu ise Türkiye şampiyonu oldu.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün (ÇESK) yüzme sporcuları, 9-11 Mayıs tarihleri arasında Rize’de düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Yüzme Müsabakalarında, başarılarıyla göz doldurdu. Çayırova Belediyesi’nin minik yüzücüleri, müsabakalarda toplamda 35 madalya alarak başarı elde etti. Ayrıca Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün minik yüzücüsü Yağmur Yeyin, 50 kelebek ve 100 kelebek stilde Türkiye şampiyonu olma başarısını gösterdi.

Sporcular birçok derece elde etti

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Yüzücüsü Yağmur Yeyin, Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra, 50 kelebek, 50 serbest, 100 kelebek ve 200 karışık stilde 4 bölge birinciliği aldı. Hesna Zeren Turali 20 karışık stilde bölge üçüncüsü olurken, Derin Dilber Aktaşi 50 kurbağa, 50 kelebek ve 200 kurbağa yarışlarında bölge ikincisi oldu. Takım yarışlarında ise, 4*50 serbest bayrak 11 yaş kızlar yarışında bölge birinciliği, 4*50 karışık bayrak 11 yaş kızlar yarışında bölge ikinciliği, 4*100 metre serbest bayrak 11 yaş kızlar bölge ikinciliği ve 4*100 metre karışık bayrak 11 yaş kızlar bölge ikinciliği elde etti.

Sporcuları kutlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Rize’de düzenlenen 10-11-12 yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap müsabakalarına 15 kişilik ekiple katılarak toplamda 35 madalya kazanan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularımızı ve 50 ile 100 metre kelebek stilinde Türkiye Şampiyonu olan Yağmur Yeyin’i yürekten kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.