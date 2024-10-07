Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün basketbol branşında altyapıda mücadele eden takımları üç maçta üç galibiyet elde ederek, kendi yaş gruplarındaki müsabakalara güzel bir başlangıç yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Spor kenti Çayırova’nın genç dev adamları, üç maçta üç galibiyet alarak, altyapı yaş gruplarındaki müsabakalara güzel başlangıç gerçekleştirdi.

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Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün basketbol branşının altyapı sporcuları, yollarına doludizgin devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden A Takım’a iki sporcu gönderen, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Basketbol Altyapı Sporcuları, geçtiğimiz hafta karşı karşıya geldikleri üç rakiplerini de Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarda mağlup etti. U-14, U-16 ve U-18 yaş kategorilerinde boy gösteren Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularının başarısı, antrenörlerini mutlu etti.

ÜÇ MAÇTA ÜÇ GALİBİYET

İlk olarak U-14 yaş grubunda mücadele eden Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, karşı karşıya geldiği İzmit Akademi B Basketbol Basketbol Takımı’nı 59-30 yendi. U-16 yaş grubu basketbolcuları mücadele ettiği Kocaeli Kolejliler karşısında 65-37’lik bir skorla sahadan galip ayrıldı. U-18 Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Basketbol Takımı, Gölcük Yıldızları’yla oynadığı müsabakadan 75-32’lik farklı skorla galip gelmeyi başardı.

Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, “Yeni sezona seri galibiyetlerle giriyoruz. İlk maçlarını kazanan U-14, U-16 ve U-18 takımlarımızı tebrik ediyoruz” denildi.

Kaynak: igf