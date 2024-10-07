TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi’nde ödüller sahibini buldu. Ayakları yere basmayan festivalde, İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinden oluşan MCT Sensor Mercutech 21 takımı 2024 Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak başarıya imza attı.

2 ile 6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havaalanında ilki düzenlenen ve 2024 TEKNOFEST yarışmalarında derece elde etmiş 170’den fazla takımın birbirinden zorlu mücadeleler ve görevler ile yarıştığı TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi’nde ödüller sahibini buldu. 500 bin lira değerindeki ödülün sahibi olmayı başaran MCT Sensor Mercutech 21 ekibi daha önce, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnavasyon Kategorisi üçüncüsü olmayı başarmıştı. Birçok yarışmada başarılı projeleri ile dereceler alan ekip, yarışmalardan elde ettiği deneyimlerle projelerini geliştirerek altın madalyanın ve büyük ödülün sahibi oldu.

Warstop isimli web tabanlı bir uygulama geliştirildi

Düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde, güncel savaş istatistiklerini dünya haritası üzerinde canlı bir şekilde aktarımını gerçekleştiren, sosyal ve durumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen, Warstop isimli web tabanlı bir uygulama geliştiren MCT Sensor Mercutech 21 ekibi birinci, ITU RAKE ikinci, PSİKOD takımı ise üçüncü oldu.

Şampiyonlar kupayı Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktarla kaldırdı

Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan MCT Sensor Mercutech 21 takımı kupasını Selçuk Bayraktar’ın elinden aldı.

Etkinlikle konuşan Bayrakraktar, Bu yıl ilk defa şampiyonların yarıştığı festivale yoğun olduğu olduğunu ifade ederek teknolojiyi insanlık yararına kullanmanın önemine değindi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar şunları söyledi:

“TEKNOFEST, yalnızca bir teknoloji festivali değil, geleceğe yön veren, gençlerimize umut aşılayan, dünyaya ilham olan bir hareket. Sizlerin bitmek bilmeyen enerjisi ve heyecanıyla, insanlığı ileriye taşıyacak bir neslin temellerini attık. Dünyanın dört bir yanında barışın, adaletin ve insan haklarının ayaklar altına alındığı bir dönem yaşıyoruz. Bu zorlu dönemde teknolojiyi sadece ilerlemek için değil, insanlığımızı muhafaza etmek için de kullanmalıyız. Bizim en büyük sorumluluğumuz, adaletsizlikle boğuşan insanlığın umudu olmak, teknolojiyi onların hizmetine sunmaktır. Bu nedenle TEKNOFEST, bir dönüşüm ve umut hareketidir. Karanlığa karşı sesini yükselten, adaletsizliklere karşı duran, teknolojiyi insanlığın yararına kullanacak olan bizleriz."

Projelerin yarıştığı festivalin kapanış törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı.