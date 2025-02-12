Çayırova Belediyesi’nin açtığı pastacılık kursuna katılan vatandaşlar, pasta yapımını en ince detayına kadar öğreniyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde pastacılık kursu eğitimleri başladı. Ev hanımlarının ilgisini çeken meslek edindirme kurslarından biri olan pastacılık kursu kapsamında, ilçe sakinleri pasta şefinden eğitim alarak, pasta yapımının inceliklerini öğreniyor.

Pastacılık Kursu Eğitmeni Arzu Kalaça, "Pastacılık kursu kadınlar için iş istihdamı sağlama açısından önemli. Vitrin pastaları hazırlayabileceği, evde çocuklarıyla birlikte eğlenirken bile satış yapabileceği, ev ekonomisine katkıda bulunabileceği bir kurs. Burada kurabiye, patisserie, krem puf, vitrin pastası vb. birçok şeyin yapımını öğretiyoruz. Kursumuzda bireysel veya demo ürünler yapıyoruz. Bir ya da iki ürün hazırlayarak her birinin katkısını sunmasını sağlıyoruz. Bunun dışında bireysel olarak ürünler de oluşturuyorlar bu sayede hamur yapma ve pasta hazırlama konusunda sürekli tekrarlarla birer pasta şefi yetiştiriyoruz. Belediyemize, bu imkanı kadınlarımıza sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Her bir araç gereci en kaliteli şekilde bizlere sunuyor. Kadınlarımız böylelikle hem iş öğrenmiş oluyor, hem de vakit geçirmiş oluyor" dedi.