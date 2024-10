Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, açıldığı günden bu yana 170 can dostumuza yuva bulurken, binlerce sokak hayvanının da tedavisini yaparak yaşama tutunmasını sağladı.KOCAELİ (İGFA) - Yaratılanı sev yaratandan ötürü anlayışının en güzel örneklerinden biri olan ve 1 Aralık 2023 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostlarımıza yuva bulmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana geçen 10 aylık süreçte 170 can dostumuza yuva bulan merkez, binlerce sokak hayvanının da iyileşmesine vesile oldu. Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, hizmete başladığı günden bu yana aradan geçen 10 aylık süreçte 41’i kedi ve 129’u köpek olmak üzere 170 can dostumuzu yeni yuvasına kavuşturdu.

3 BİN 500 CAN DOSTUMUZUN TEDAVİSİ YAPILDI

Sahiplendirilen 170 can dostumuzun yanı sıra, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan ve sahiplendirilen hayvan sayısı 30, kısırlaştırılan kedi ve köpek sayısı 480 ve bakım ve tedavisi gerçekleştirilen hayvan sayısı ise 3 bin 500 oldu. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların Şekerpınar’da bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret edebileceği belirtildi.