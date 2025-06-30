Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileriyle Spor Lisesi inşaatını gezerek projeyi tanıttı; “Eğitim ve spor vizyonumuzun simgesi” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri ve öğretim üyesi Doç. Dr. Sevilay Demirkesen Çakır ile birlikte, yapımı devam eden Çayırova Spor Lisesi inşaatını gezdi.

21 bin metrekarelik alanda, 24 derslikli modern bir yapıyla ilçeye değer katacak olan Spor Lisesi, sadece Çayırova’dan değil, Türkiye genelinden öğrencileri çekecek bir cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

“SPOR VE EĞİTİMDE ÖRNEK BİR PROJE”

Başkan Çiftçi, gezide öğrencilere projeyi tanıtarak, “Çayırova’da spor ve eğitim alanında büyük yatırımlar yapıyoruz. Spor Lisesi, üç yıl önce başlayan vizyonumuzun bir parçası. 20 bine yakın vatandaşımız sporla iç içe. Basketbol takımımız Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele ediyor, ikinci kapalı spor salonumuz yükseliyor. Bu lise, geleceğin sporcularını bilimsel bir zeminde yetiştirecek, ilçemize prestij katacak” dedi. Çiftçi, şantiye alanında teknik detayları paylaşarak öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sundu.

Doç. Dr. Sevilay Demirkesen Çakır, “Bu gezi, öğrencilerimiz için büyük bir fırsat. Proje, yatay mimarinin muazzam bir örneği. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi. Üçüncü sınıf öğrencisi Muhammet Bahattin Gülşen ise, “Proje, Türkiye ve Avrupa’da örnek olacak nitelikte. İnşaat mühendisliği açısından teknik detayları görmek heyecan vericiydi” diye konuştu.