Büyükşehir Belediyesi, uçuş ömrünü tamamladığı ‘Airbus A340’ tipi yolcu uçağının bulunduğu alanda projelendirdiği Çayırova Bilim Parkı’nda zemin ve otopark alanında asfalt serim çalışmaları yapıyor.

Airbus A340 tipi yolcu uçağının bulunduğu alanda ve Bilim Parkı girişinden itibaren sati kaplama serimi yapan Yol ve Bakım Dairesi ekipleri, otopark alanında da kırık asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. 7 bin 500 metrekaresi yeşil alan, 6 bin 475 metrekaresi de sert zemin olarak planlanan 17 dönümlük Çayırova Bilim Parkı bilim meraklılarını ağırlayacak. Çayırova Bilim Parkı, alanda bulunan uçak ile birlikte kafeterya binası, idari bina, mescit, tuvalet, otopark, çocuk oyun alanı, amfi, kentsel donatılar ve meydanı içinde barındıracak.