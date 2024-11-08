Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nun 10. haftasında Çayırova Belediyesi sahasında Kapaklıspor’u konuk edecek.

Baş antrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde zorlu karşılaşmaya tüm hafta boyunca hazırlanan Çayırova Belediyesi, maçı kazanarak iç sahadaki galibiyet serisine devam etmek istiyor. 10 Kasım Pazar günü saat 17.00’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka öncesinde Çayırova’da herhangi bir eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Kapaklıspor’u yenerek, yeniden bir galibiyet serisi başlatma amacında olan Çayırova Belediyesi, seyircisinin desteğiyle zorlu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Ligde aldığı 7 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada olan Çayırova Belediyesi, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Kapaklıspor’u Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda ağırlayacak. 10 Kasım Pazar günü saat 17.00’da oynanacak zorlu müsabaka, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube kanalı olan TBF TV’den canlı olarak yayınlanacak.