Kocaeli’de kendisini polis olarak tanıtarak 950 bin TL değerinde vurgun yapan şüpheli, İstanbul’da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtan şahısların karıştığı dolandırıcılık olaylarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Şüphelilerin, mağdur vatandaşları yönlendirerek yaklaşık 950 bin TL değerinde ziynet eşyalarını aldıkları belirlendi. İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan M.Ö. isimli şüpheli, çıkarıldığı Kocaeli Adliyesi’nde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.