Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda var gücüyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; “Atatürk, sadece bir devlet değil, milletin aydınlık geleceği için bir yol haritası bırakmıştır” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü için bir mesaj yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve bitmeyen özlemle andığımızı ifade eden Başkan Ünlü, “Sonsuzluğa uğurladığımız günden bu yana yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada büyük izler bırakmasıyla gururlandığımız, tüm dünyanın saygıyla andığı kıymetli liderimiz Atatürk’ü bizlere bıraktığı eşsiz emanetleri gelecek nesillere taşıma hedefinden bir gün olsun vazgeçmedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi kurarken sadece bir devlet değil, milletin özgür iradesi ve aydınlık geleceği için bir yol haritası bırakmıştır. O’nun gösterdiği yolda, daha güçlü, daha modern bir toplum inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz: Ebedi önderimiz, cumhuriyetimizin kurucusu, gelmiş geçmiş en büyük devrimcilerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyor, O’nun mirasını yaşatarak geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.