Türkiye Basketbol Ligi’ndeki mücadelesini Play-Off’ta sürdüren Çayırova Belediyesi, Basketbol Süper Ligi hayaline bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak. 30 Nisan Çarşamba günü Çağdaş Bodrumspor’u konuk edecek Çayırova Belediyesi, maçı kazanması halinde Play-Off Yarı Finali’ne yükselecek.KOCAELİ (İGFA) - Bodrum deplasmanında aldığı galibiyetle tur için büyük avantaj yakalayan ve Play-Off Çeyrek Final serisinde 1-0 öne geçen Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yarı final için sahaya çıkıyor. Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nda Play-Off oynama başarısını gösteren ve yarı final için bir galibiyete ihtiyacı olan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, 30 Nisan Çarşamba günü sahasında Çağdaş Bodrumspor’u konuk edecek. Baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde hazırlıklarını devam ettiren Çayırova Belediyesi’nde eksik ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor. 30 Nisan Çarşamba günü Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda saat 19.30’da oynanacak müsabakada seyirci desteğini de arkasına alacak Çayırova Belediyesi, maçı kazanarak yarı finale yükselmenin amacında.

“SEN YOKSAN BİR KİŞİ EKSİĞİZ”

Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda yoğun seyirci desteği ile 1-0 önde olduğu seriyi bitirip, süper lig yolunda dev bir adım atmak isteyen Çayırova Belediyesi, tüm Çayırovalı basketbolseverleri maça davet etti. Çayırova Kapalı Spor Salonu’ndaki müsabakayı Fatih Arslanoğlu, Turgut Işık ve Burak Pehlivan hakem üçlüsü yönetecek. Çayırova Belediyesi-Çağdaş Bodrumspor arasında oynanacak müsabaka TBF TV’nin Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Çayırova Belediyesi’nden maça ilişkin yapılan duyuruda, “Haydi Çayırova! Türkiye Basketbol Ligi Yarı Finali için heyecan dorukta! Evimizde Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda Çağdaş Bodrumspor’u ağırlıyoruz. Takımımıza destek olmak için tribündeki yerimizi alalım, zaferi birlikte kucaklayalım. Sen yoksan bir kişi eksiğiz.”