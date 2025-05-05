Türkiye Basketbol Ligi’nde play-off yarı final serisi ikinci maçında Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor’u konuk edecek.

Türkiye Basketbol Ligi’ndeki başarılı serüvenine devam eden Çayırova Belediyesi, play-off yarı final serisi ikinci maçında Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Serinin ilk maçında sahadan mağlup ayrılarak 1-0 geriye düşen Çayırova Belediyesi, kendi sahasında oynayacağı maçı kazanarak seride durumu 1-1 yapmanın amacında. Baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde hazırlıklarını sürdüren Çayırova Belediyesi’nde ikinci maç öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor. Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor’u seyircisinin desteğiyle mağlup edip, yarı final serisini üçüncü maça taşıma amacında.

Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda 6 Mayıs Salı günü saat 19.00’da oynanacak müsabakayı Çayırova Belediyesi’nin kazanması halinde, serinin üçüncü maçı yine Esenler Erokspor’un ev sahipliğinde oynanacak.

Çayırova Belediyesi ile Esenler Erokspor arasında oynanacak zorlu müsabakayı, Alper Altuğ Köselerli, Tolga Akkuşoğlu ve Ahmet Murat Arıkanlı hakem üçlüsü yönetecek.

Çayırova Belediyesi’nden maça ilişkin yapılan duyuruda, "Haydi Çayırova, final yolunda en büyük gücümüz sizsiniz. Bu büyük mücadelede tribündeki yerini al, galibiyet sevincini hep birlikte yaşayalım" denildi.