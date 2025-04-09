Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Polis Teşkilatının 180. yıldönümü kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman ve beraberindeki polis memurları, Türk Polis Teşkilatının 180. yılı ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Kaymakamı Adem Kaya’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Emniyet Müdürü Duman ve ekibi, Kaymakam Kaya’ya çiçek takdim ederek, polis teşkilatının 180. yılı ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama dileklerini iletti.

Kaymakam Adem Kaya, ziyaret nedeniyle Emniyet Müdürü Duman ve beraberindekilere teşekkür etti. Ayrıca, tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası’nı kutlayan Kaya, "Kamu düzeninin sağlanmasında ve vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamasında emniyet teşkilatımızın fedakârca çalışmaları takdire şayandır. Tüm polislerimize görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, ilçede emniyet teşkilatının toplum güvenliği ve huzuru için gösterdiği özverili çalışmaları bir kez daha vurgularken, Kaymakam Kaya’nın polis teşkilatına duyduğu minnettarlığı da gözler önüne serdi.