Çaycuma’da 2025 yılında ilk kez gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi hazırlıklar hız kazandı. Sınavın güvenli, düzenli ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla, "YKS Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, sınav öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin alınması gereken güvenlik, ulaşım, sağlık ve organizasyon tedbirleri detaylı şekilde ele alındı. Özellikle sınav merkezlerinin düzeni, trafik akışının sağlanması, acil durum planları ve engelli adaylara yönelik özel düzenlemeler gündemde yer aldı.

İlçede ilk kez yapılacak sınavın sorunsuz şekilde tamamlanması için kurumlar arası koordinasyonun büyük önem taşıdığı vurgulandı. Toplantıya, sınavla ilgili görev alacak kurum amirleri, güvenlik güçleri ve yerel yöneticiler katıldı.

Kaymakam Adem Kaya, sınavın ilçede ilk kez yapılacak olmasının büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin sınav sürecini en sağlıklı şekilde geçirmeleri için tüm tedbirleri alıyoruz. Bu süreci, tüm kurumlarımızla iş birliği içinde yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.