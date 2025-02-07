Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için resmi sınav merkezi oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Kaymakam Adem Kaya ve Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün girişimleriyle alınan karar doğrultusunda Çaycuma, "672" koduyla sınav merkezi statüsü kazandı.

Bu gelişme sayesinde Çaycuma ve çevre ilçelerde yaşayan üniversite adayları, artık sınav için Zonguldak merkezine gitmek zorunda kalmayacak. Öğrenciler, kendi ilçelerinde sınava girerek erken saatlerde yola çıkma, ulaşım ve konaklama gibi zorluklarla uğraşmadan sınav gününü daha rahat geçirebilecek.