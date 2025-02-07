Karabük Üniversitesi, kentsel tasarıma ve şehir planlamasına katkı sağlayacak Karabük Tema Park ve Mesire Alanı Projesini tanıttı.

Karabük Üniversitesi, kentsel tasarıma ve şehir planlamasına katkı sağlayacak önemli bir projeye daha imza attı. Kentsel Tasarım ve Mimarlık Çalışma Takımı tarafından hazırlanan Karabük Tema Park ve Mesire Alanı Projesi, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’ya tanıtıldı. Tanıtım toplantısı, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay ve proje ekibi detaylı bir sunum yaptı.

Proje çerçevesinde piknik alanları, okçuluk, at biniciliği, botanik bahçesi, go-kart pisti, kafeterya, klasik araba sergisi ve seyir terasları gibi geniş yelpazede sosyal donatılar yer alıyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, projenin şehir için önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Üniversite olarak bilimsel birikimimizi, şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak projelere yönlendiriyoruz. Karabük Tema Park ve Mesire Alanı Projesi, hem şehir estetiğine hem de sosyal yaşama değer katacak önemli bir çalışmadır. Bu tür projelerle Karabük’ün daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesine katkı sunmaya devam edeceğiz."