Çaycuma Kaymakamlığı tarafından Zonguldak genelinde ilk kez düzenlenen robot yarışması, teknoloji tutkunu öğrencileri Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindebir araya getirdi. Çaycuma Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe 53 okuldan 169 takım ve 320 öğrenci katıldı.

Etkinlikte, 50 danışman öğretmenin rehberliğinde öğrenciler kendi tasarladıkları robotlarla yarıştı. Robot futbolu, çizgi izleyen robotlar ve çeşitli STEM tabanlı kategorilerde kıyasıya rekabet yaşandı.

Yarışmaya; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Gökçebey Kaymakamı Rüveyda Kahraman Şıktaş, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Ergin Kabuk, Başkan Yardımcısı Mürsel Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Spor Müdürü Şendoğan Kaya, Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Gülden Ak ve çok sayıda öğrenci ile veli katıldı.

Açılışta renkli anlar da yaşandı. Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ile Gökçebey Kaymakamı Rüveyda Kahraman Şıktaş, robot futbolcularla dostluk maçı yaptı.

"Hedefimiz ulusal ve uluslararası düzeye taşımak"

Kaymakam Adem Kaya yaptığı konuşmada, "Bu yarışma Çaycuma’da bir ilk. Ancak bununla sınırlı kalmayacağız. Yarışmayı önümüzdeki yıllarda Zonguldak geneline ve ardından ülke çapına yaymayı hedefliyoruz. Emeği geçen tüm kurumlara ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışma, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Çaycuma Kaymakamlığı Proje Ofisi koordinesinde yürütülen "Güçlü Çocuklar, Güçlü Yarınlar, Güçlü Türkiye" projesi kapsamında düzenlendi.

Organizasyonun amacı; çocuk ve gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, takım çalışmasını teşvik etmek ve robotik-kodlama alanında farkındalık oluşturmak olarak açıklandı. Proje sonunda Çaycuma’nın kendi robot takımını kurarak, ulusal ve uluslararası turnuvalarda ilçeyi temsil etmesi hedefleniyor.