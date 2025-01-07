Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yapımı tamamlanan 10 yataklı devlet hastanesi hasta kabulüne başladı. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok, yeni hastanenin vatandaşlara konforlu sağlık hizmeti sunacağını belirtti.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 10 yataklı Çatalzeytin Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı. Modern hizmet binası ve yenilikçi altyapısıyla sağlık hizmetlerini vatandaşlara sunmaya başlayan hastanenin resmi açılışı önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hastane, geniş imkanları ve konforlu bir hizmet anlayışıyla bölgedeki sağlık hizmetlerini yeni bir seviyeye taşıyor. Modern cihazlarla donatılmış olan hastanede, vatandaşların konforu kadar sağlık personelinin etkin bir şekilde çalışabilmesi de ön planda tutuldu. Hastane bünyesinde acil poliklinik, uzman hekim poliklinikleri, aile hekimliği birimleri, diş polikliniği, 10 yataklı klinik servis, 5 cihazlı hemodiyaliz ünitesi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu bulunuyor.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok, yeni binanın hizmete alınmasının sağlık alanında önemli bir adım olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın daha konforlu bir ortamda sağlık hizmeti alması ve personelimizin verimli bir ortamda çalışması için modern bir tesis kazandırdık. Bu yatırımların gerçekleşmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na, Kastamonu Valimiz Sayın Meftun Dallı’ya ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz" dedi.