Van’ın Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Van’ın kırsal ilçelerinden biri olan Çatak’ta, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve üniversiteye hazırlık sürecinde onları desteklemek amacıyla açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları’na yoğun katılım sağlanıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kursları yerinde ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Müdür Hamdi İnan, "İlçemizde dershane ya da özel öğretmen gibi imkânlar bulunmadığı için bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, valimiz ve kaymakamımızın destekleriyle bu kursları hayata geçirdik. Öğrencilerimizin istedikleri bölümlere yerleşmeleri, üniversite hayallerini gerçekleştirebilmeleri için her türlü desteği sunuyoruz. Alanında uzman branş öğretmenlerimiz öğrencilerimizle birebir ilgileniyor. Bu kurslar sadece akademik değil, aynı zamanda moral ve motivasyon açısından da büyük katkı sağlıyor" dedi.

Çatak’taki öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen Destekleme ve Yetiştirme Kursları, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere düzenli olarak devam ediyor.