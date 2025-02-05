Casper, Sevgililer Günü’ne özel ürettiği Nirvana Z100’ün kırmızı renk seçeneğini duyurdu. ‘Sevgiyle Hafifle’ temasıyla öne çıkan ve sınırlı sayıda üretilen Casper Nirvana Z100, özel bir hediye alternatifi sunuyor.

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, Sevgililer Günü’nü anlamlı ve kişiselleştirilmiş hediye arayışı içerisinde olan kullanıcılar için teknolojiyi romantik bir dokunuşla buluşturuyor. Bu özel gün için Nirvana Z100’ü kırmızı renk seçeneğiyle sunan Casper, ‘Sevgiyle Hafifle’ temasıyla ilişkilerdeki hafifliği ve zarafeti teknolojiyle buluşturuyor. Sadece sınırlı sayıda üretilen kırmızı Nirvana Z100, 14.9 mm inceliği ve 1.25 kg hafifliğiyle yüksek mobiliteyi ön planda tutuyor. Magnezyum alaşımlı full metal kasa ise hem dayanıklılığı hem de şıklığı bir arada sunuyor.

"Teknolojiyi kişisel ve anlamlı hale getiriyoruz"

Sevgililer Günü’ne özel üretilen Nirvana Z100’ün kırmızı renk seçeneği hakkında görüşlerini aktaran Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "Casper olarak teknolojiyi, hayatı kolaylaştıran ve kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir değer olarak görüyoruz. Başarımızın sırrını ise global teknolojileri ürüne entegre etmek, saha çalışmaları ve focus araştırmalarını doğru analiz etmek olarak tanımlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın amacı, Türk tüketicisinin beklentilerini doğru ürünlerle karşılamak. Tüketicilerin yüzde 91’i kendilerine özel çözümler sunan markaları tercih ediyor ve biz de bu beklentiyi karşılamak için kişiselleştirilmiş deneyimler sunmaya odaklanıyoruz.

Bu Sevgililer Günü’nde teknolojiye olan tutkumuzu yansıtmak için sıcak ve etkileyici bir renk seçtik ve bunu güçlü bir tonla sizlere sunuyoruz. Kırmızı rengiyle cesareti ve tutkuyu, ince ve hafif tasarımıyla ise zarafeti temsil eden Nirvana Z100, estetiği işlevsellikle birlikte sunuyor. Ürünümüzü inceltip hafifletirken magnezyum alüminyum alaşım ile güçlendirdik ve bunu ‘Sevgiyle Hafifle’ diye tanımladık. Sınırlı sayıda üretilen Ruby kırmızısı Nirvana Z100 modelimizi, markamızın kullanıcıları sadece dinlemekle kalmayıp, hayallerini ürüne çevirme idealinin karşılığı olarak görebilirsiniz. Zarif ve taşınabilir yapısıyla her an yanınızda olabilen Nirvana Z100, sevdiğinizle paylaştığınız anları daha özel kılan bir seçenek" dedi.