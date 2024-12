Türkiye’nin teknoloji markası Casper hem profesyonel hem de kişisel kullanımlar için geliştirdiği VIA tabletleriyle, yüksek performans arayanların ilk tercihi oluyor. Geniş ekrana, 4.5G özelliğine, ince ve modern bir tasarıma sahip olan Casper VIA L50, 8 çekirdekli MTK Helio G99 işlemcisiyle de hızlı kullanım imkanı sağlıyor.

Casper, 11’’ geniş ekrana, 1920x1200 FHD+ IPS ekran çözünürlüğüne, 8000 mAh yüksek batarya kapasitesine ve 512GB’a kadar artırılabilir hafızaya sahip Casper VIA L50’nin tasarımcılara ve mimarlara sağladığı 5 faydayı paylaşıyor.

"1. Mobil Hareket Özgürlüğü: Kolay taşınabilir ve minimal yapısı ile kullanım rahatlığı sunan Casper VIA L50, 7.4 mm inceliği ve 666 gr hafifliği sayesinde yüksek mobilite imkanı sağlıyor. Sahip olduğu 4.5 LTE bağlantı özelliğiyle, hızlı ve kesintisiz internet erişimi sunarak kullanıcıların her an çevrimçi kalmalarını mümkün kılıyor. Bu sayede, özellikle freelance çalışan tasarımcı ve mimarlara mobil hareket özgürlüğü sağlayarak istedikleri her yerde çalışma imkanı tanıyor.

2. Dijital Tasarım Yetenekleri: İnce, modern görünümlü çerçevesi ve dokunmatik ekranıyla verimliliği artıran bir dijital tasarım deneyimi sunan Casper VIA L50 not alma, belge düzenleme ve günlük görevleri takip etme işlemlerini pratik hale getiriyor. 11” FHD+ IPS ekranı ve sunduğu 500 NIT parlaklığı ile renklerin en doğal halini, net bir şekilde aktaran Casper VIA L50, çalışmalar için ince detayları bile gözler önüne seriyor.

3. Geniş Hafıza Desteği: Yüksek performansının yanı sıra 128GB dahili hafızası ile aynı anda tasarımcıların ve mimarların ihtiyaç duyduğu birçok uygulamanın kullanılmasına yardımcı oluyor. Birçok fotoğraf, video ve dosyanın saklanmasına ve depolanmasına imkan sağlayan Casper VIA L50, micro SD özelliği sayesinde hafıza belleğinin 512GB’a kadar artırabilme seçeneği de sunuyor.

4. Yüksek Pil Kapasitesi: 8000 mAh batarya kapasitesine sahip Casper VIA L50, uzun soluklu kullanım avantajı sayesinde tabletten maksimum verim alınmasını sağlıyor. Günlük hayatında sık seyahat eden kullanıcılar için ideal özellikler sunan tablet, 200+ saat açık kalma süresi, 13 saat video izleme ve 20+ saat müzik dinleyebilme imkanı sunarak kesintisiz bir deneyim sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar günlük kullanımlarında pil yüzdesini kontrol etmek zorunda kalmıyor.

5. Yüksek Performans, Yenilikçi Teknoloji: En güncel teknolojiye sahip Casper VIA L50, 8 çekirdekli MTK Helio G99 işlemcisi sayesinde en zorlu uygulamaları bile sorunsuz çalıştırıyor. 8 GB RAM ve ek 8 GB VRAM ile toplamda 16 GB kapasite sunan cihaz, multitasking performansını üst seviyeye taşıyor. Bu sayede kullanıcılar en zorlu uygulamaları dahi takılmadan çalıştırabilirken, aynı anda birden fazla işlemi rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Gelişmiş donanımı sayesinde oyun, tasarım ve video düzenleme gibi yüksek performans gerektiren kullanımlarda beklentileri fazlasıyla karşılıyor".