Beşiktaş’ın genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, St. Patrick’s karşısında bu sezon ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında karşılaştığı İrlanda temsilcisi St. Patrick’s’i 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave’de kiralık olarak geçiren Demir Ege Tıknaz, bu maçta siyah-beyazlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Müsabakanın 43. dakikasında Milot Rashica’nın sol taraftan ortasında Tammy Abraham’dan seken topu tamamlayarak filelere gönderen Demir Ege, siyah-beyazlılar adına skoru 2-1’e getirdi.

Karşılaşmaya 11’de başlayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 90 dakika sahada kaldı.