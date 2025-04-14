Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği’nin Kuşaktan Kuşağa Türk Halk Müziği Korosu 2025 yılının ilk konserini verdi. Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, "Dernek yönetimimiz, Çarşambalı olan veya Samsun’un her noktasından bizlerle bir arada olmaya gönüllü olan hemşehrilerimizi ortak bir nokta olan sanat içerisinde buluşturmak için etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor" dedi.

Çarşambalılar Derneği Türk Halk Müziği Korusu ilk konserini Samsun Büyük Şehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi. İki bölümden oluşan ve sunuculuğunu Mehmet Çömez’in üstlendiği konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. 2,5 saat süren etkinlikte koronun performansı Türk halk müziği severleri tarafından büyük alkış topladı.

Çarşambalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, konser öncesi yaptığı açılış konuşmasında, konserin hazırlık sürecinde emeği geçen başta Şef Halit Ateşli olmak üzere tüm koro üyelerine ve yoğun katılım gösteren sanatseverlere teşekkür etti.

Başkan Özdemir, "Üyelerinin ve hemşehrilerinin taleplerini her zaman dinleyen dernek yönetimimiz, Çarşambalı olan veya Samsun’un her noktasından bizlerle bir arada olmaya gönüllü olan hemşehrilerimizi ortak bir nokta olan sanat içerisinde buluşturmak için etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor. Bugün burada bizimle olan başta Şef Halit Ateşli olmak üzere tüm koro üyelerine, dernek üyelerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum, yeni etkinliklerimizde bir arada olmak dileğiyle" ifadelerine yer verdi.