Çankırı’nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Bayramören ilçesinde bulunan Karakuzu Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Çankırı’nın yüksek kesimlerinde yaklaşık 4 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bayramören ilçesinde bulunan Karakuzu Yaylası, lapa lapa yağan karın ardından beyaza büründü. Yaylada kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ve elektrik kesintileri, kırsalda yaşayanların hayatlarını güçleştirirken ekipler ise karla mücadele çalışmalarını hızlandırarak sürdürüyor.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığını söyleyen Ferruh Aksöz, “Karakuzu Yaylası’nda kar kalınlığı şuanda 1 metreye yaklaştı. Şu anda da kar yağmaya devam ediyor. Yaylada benden başka kimse yok. Sahipsiz sokak hayvanlarına yemek vererek elimden geleni yapmaya çalışıyorum” dedi.