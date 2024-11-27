Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 10 program, FEDEK tarafından 5 yıl süreyle akredite edildi.

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından yürütülen akreditasyon süreci, 2023 değerlendirme döneminde tamamlandı. Bu kapsamda ilk kez akredite edilen programlar arasında Bilgi ve Belge Yönetimi (I. ve II. Öğretim), Arap Dili ve Edebiyatı (I. ve II. Öğretim), Alman Dili ve Edebiyatı (I. Öğretim), İngiliz Dili ve Edebiyatı (II. Öğretim), Sosyoloji (II. Öğretim), Türk Dili ve Edebiyatı (II. Öğretim), Sanat Tarihi (II. Öğretim) ve Tarih (II. Öğretim) yer alıyor. FEDEK tarafından yapılan detaylı değerlendirmelerin ardından bu programların akademik kalite ve eğitim standartlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tescillendiği belirtildi.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, akreditasyon süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, bu başarının fakültenin eğitimde mükemmeliyet hedefi doğrultusunda atılan önemli bir adım olduğunu ifade etti. Dekan Çiğdem: "Bu başarı, fakültemizin eğitim-öğretim kalitesinin ulusal ve uluslararası ölçekte tanındığının bir göstergesidir. Sürece katkı sağlayan tüm öğretim üyelerimize ve idari personelimize teşekkür ederim," dedi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Akreditasyon, Üniversitemizin Uluslararası Arenada Tanınırlığını Artıran Önemli Bir Unsurdur”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise Atatürk Üniversitesinin, Türkiye’de en fazla lisans programı akredite edilen devlet ve vakıf üniversiteleri arasında zirvede yer aldığını belirtti. Üniversitenin kalite odaklı vizyonu sayesinde dünya standartlarında eğitim sunduğunu ifade eden Rektör Hacımüftüoğlu: "Akreditasyon, üniversitemizin uluslararası arenada tanınırlığını artıran önemli bir unsurdur. Emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca, akreditasyon süreci devam eden diğer programların da zamanla ulusal ve uluslararası akreditasyon standartlarını karşılayarak tescilleneceğini sözlerine ekledi. Üniversitenin bu başarısının, öğrencilere sunduğu eğitim-öğretim kalitesini artırma yolundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin dünya standartlarındaki eğitim anlayışı ve sürekli gelişim vizyonu ile geleceğe emin adımlarla ilerlediğini sözlerine ekledi.