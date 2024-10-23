Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, konforlu ve güvenli yollar ile yeni sosyal yaşam alanlarını vatandaşların hizmetine sunmaya devam etiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni projeler ve yatırımlarla ilçeye değer katmaya devam ettiklerini ifade etti. Canik’te gerçekleştirdikleri ulaşım yatırımlarıyla güvenli ve konforlu yolları ilçeye kazandırırken yeni sosyal yaşam alanları başta olmak üzere yaşam kalitesini arttıran eserleri, vatandaşların hizmetine sunmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Yeni sosyal yaşam alanları

İçerisinde bisiklet ve yürüyüş yolları olan, modern oyun gruplarıyla donattıkları yeni sosyal donatı alanlarını vatandaşların hizmetine sunmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Ailelerimizin birlikte vakit geçirebildiği, çocuklarımız için modern oyun gruplarıyla donattığımız yeni sosyal yaşam alanlarını ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Bisiklet ve yürüyüş yolları yer alan parklarımızın peyzaj çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz parklarımızın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını özveriyle sürdürüyoruz" diye konuştu.

Güvenli yollar

"Canik’te güvenli ve konforlu yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı sürdürüyoruz" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçenin tüm mahallelerinde yol yapım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Canik’imizin tüm mahallelerinde yol çalışmalarımıza hummalı bir şekilde devam ediyoruz. İlçemizde yeni yollar açıyor, Canik’imizin ulaşım ağını daha güçlü hale getiriyoruz. İlçede asfalt yol, beton yol, sathi kaplama, yol açma, yol genişletme, kanal açma, yol tesviye, taş parke yol yapım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşlara konforlu ve güvenli bir seyahat hizmeti sunmak için aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.