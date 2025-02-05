Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, geleneği sürdürdüklerini ve 2025 yılında da tüm öğrencilerin YKS, LGS ve KPSS sınav ücretlerini karşılayacaklarını açıkladı.

Eğitime yeni destek projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, 2025 yılında da Canik’teki tüm öğrencilerin YKS, LGS ve KPSS sınav ücretlerini karşılayacaklarını belirtti. Eğitime yönelik destekleri yoğun bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bu yılda öğrencilerimizin sınav ücretleri bizden" dedi.

"Geleneği sürdürüyoruz"

Canik’teki öğrencilere YKS, LGS ve KPSS sınav ücret desteği sağlamaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde eğitime ve eğitim hayatına dair hayata geçirdiğimiz projelerle öğrencilerimize ve ailelerimize destek olmaya devam ediyoruz. Canik’te geleneği sürdürüyor, bu yılda tüm öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz sınav ücret desteğimizle 2025 yılında da ilçemizde YKS, LGS ve KPSS sınavlarına girecek olan öğrencilerimizin, tüm sınav oturumları dâhil olmak üzere sınav ücretlerini karşılayacağız. ’Eğitim Dostu Belediye’ ünvanımızla hayallerine ve hedeflerine giden yolda gençlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.