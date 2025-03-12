Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, şehit aileleri ve gazileri iftarda ağırladı.

Canik Kaymakamı Şeref Aydı ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, şehit aileleri ve gazilerle birlikte oruç açtı. İftar programının gerçekleştirildiği salonda yer alan tüm masaları tek tek dolaşan Başkan İbrahim Sandıkçı, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenerek onlarla uzun süre sohbet etti. Şehit ailelerinin, gazilerin ve gazi ailelerinin Ramazan ayını tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temennisinde bulundu. Sandıkçı, "Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimizle Ramazan ayının manevi ikliminde bir araya geldik. Hep birlikte oruçlarımızı açtık. Ramazan’ın sevincini ve bereketini paylaştık. Ramazan ayının manevi atmosferinde bizleri bir araya getiren Yüce Mevla’ya hamdolsun. Bu vesileyle vatan, millet ve mukaddes değerler uğrunda şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Gazilerimize esenlik ve bereketli bir ömür diliyorum" dedi.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa ayrıca Canik İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Celil Caner, Canik İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Öztürk, Canik İlçe Jandarma Komutanı Serdar Pars, Canik İlçe Müftüsü Bayram Karar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı Samsun Şube Başkanı Kenan Kaptan, gaziler, şehit ve gazi aileleri katıldı.