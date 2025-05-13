Samsun’un Canik ilçesinde hayata geçirilen "Hayallerine Sınır Yok" projesi kapsamında özel gereksinimli öğrenciler, sanat temalı eğitim programlarıyla bir araya gelecek. Canik Belediyesi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK 4008 programı kapsamında desteklenen projede, öğrenciler 5 farklı temada toplam 21 etkinliğe katılacak.

Eğitimler, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Öğrenciler projede müzik, resim, drama, tasarım ve dijital sanat gibi birçok alanda eğitim alarak hem sosyal hem de psikomotor becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, özel gereksinimli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Hayallerine Sınır Yok projemizle çocuklarımızın iletişim, duygusal ve sosyal yönlerini sanat aracılığıyla geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu projede emeği geçen herkese ve destekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a, TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Orhan Aydın’a teşekkür ediyorum" dedi.

Proje kapsamında öğrencilerin eğitimlerde hazırladığı çalışmaların yer aldığı bir sergi de düzenlenecek. "Sergimize Hoş Geldiniz" temasıyla gerçekleştirilecek sergi, 11 Temmuz 2025 tarihinde Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde sanatseverlerle buluşacak.

Öğrenciler; Kendimi Sanat ile İfade Ediyorum, Hikâyemi Sanat ile Anlatıyorum, Kariyerimi Sanat ile Belirliyorum, Dijital Teknoloji ile Sanat Yapıyorum ve Sergimize Hoş Geldiniz başlıklı atölyelerle sanatsal gelişimlerine katkı sağlayacak.