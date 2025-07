Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşları ve öğrencileri, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeklerle buluşturmak hedefiyle hazırlıklarını tamamladıkları Can Sofrası’nın hizmete başlayacağını duyurdu.

Canik Belediyesi’nin açılışını 7 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştireceği Can Sofrası, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi yanında hizmet vermeye başlayacak. Can Sofrası, hafta içi günlerde saat 11.00 ile 17.00 arasında vatandaşları sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeklerle buluşturmaya devam edecek.4 çeşit yemeğin 90 lira olacağı Can Sofrası, ayrıca yemek çeşitliliği ile ön plana çıkıyor.

Sosyal belediyecilik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşları ve öğrencileri, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeklerle buluşturacakları Can Sofrası’nda vatandaşların ve öğrencilerin, dilediği yemek çeşitleriyle fiyat farkı olmadan menülerini kendilerinin oluşturabileceğini belirtti. Sandıkçı, "Can Sofrası’yla vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeklere ulaşabilmelerini daha kolay bir hale getirmeyi hedefledik. Zengin yemek çeşitliği ve uygun fiyatlı menüleriyle Can Soframızda vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi ağırlayacağız. Sosyal belediyecilik alanında çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.