Samsun’un Canik Belediyesi’nin 30 gün camiye giden çocuk ve gençleri hediyelerle buluşturduğu ve bu yıl 4 bin çocuk ve gencin katılmasının beklendiği ’Haydi Güle Oynaya Camiye Gel Projesi’nde başvurular başladı.

Canik Belediyesi’nin ilçede geleneksel hale getirdiği Haydi Güle Oynaya Camiye Gel Projesi’nde kayıtlar başladı. Proje çerçevesinde bu yıl da yaz tatili sürecinde 30 gün boyunca camiye giden çocuklara ve gençlere bisiklet, el oyun konsolu, kulak üstü bluetooth kulaklık, kırtasiye seti ve akıllı saat hediye edilecek.

Projeyle milli ve manevi yönleri güçlü nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde bu yıl da geleneği sürdürüyor, çocuklarımızla camilerimizin manevi atmosferinde buluşuyoruz" dedi.

Haydi Güle Oynaya Camiye Gel Projesi’yle çocukları birbirinden özel hediyelerle buluştururken aynı zamanda aile bağlarının güçlenmesine katkı sağladıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde geleneksel hale getirdiğimiz Haydi Güle Oynaya Camiye Gel Projemizin başvuru süreci başladı. Bu yıl da çocuklarımızla, gençlerimizle ve ailelerimizle camilerimizin huzur dolu ortamında bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Canik’imizdeki camilerimiz bu sene de çocuklarımızın sesleriyle dolacak. Bu güzide projemizle aile içi diyalogun ve aile bağının güçlenmesine katkılar sunacağız. Haydi Güle Oynaya Camiye Gel Projemizle yaz tatili sürecinde 30 gün boyunca camilerimize gelen gönlü güzel çocuklarımızı ve gençlerimizi her zaman olduğu gibi birbirinden özel projelerle buluşturacağız" diye konuştu.

Başvurular başladı

Her yıl binlerce çocuk ve gencin ödüllerle buluştuğu ve bu yıl 4 bin çocuk ve gencin katılım sağlamasının beklendiği Haydi Güle Oynaya Camiye Gel Projesi’ne başvurular belediyenin internet adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurularının kabul edildiği projede başvurular, 20 Haziran’da sona erecek.