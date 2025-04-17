Dünya hafif silah pazarının yüzde 80’ini oluşturan en büyük ihracat pazarı ABD’de iğne ateşlemeli polimer gövdeli tabanca segmentinde yüzde 9’luk paya ulaşan CANiK, NRA 2025 fuarında yeni ürünlerini geniş kitlelerle buluşturacak.

Türk savunma sanayisini ABD’de başarıyla temsil eden CANiK, daha iddialı hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. ABD pazarındaki payını istikrarlı şekilde artıran CANiK, Güney Florida’daki yeni üretim tesisiyle birlikte artık Amerika’da yerli üretici statüsü kazanmış durumda. Bu doğrultuda CANiK, 24-27 Nisan tarihleri arasında Georgia, Atlanta’da düzenlenen, Amerika’nın en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan NRA (National Rifle Association of America)’nın yıllık toplantı ve fuar etkinliğinde yer alacak.

Amerika Ulusal Tüfek Derneği tarafından organize edilen bu büyük etkinlik, sektör profesyonelleri ve silah tutkunlarının yoğun ilgisiyle her yıl 70 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor. CANiK, NRA 2025 fuarında, Ocak ayında lansmanı gerçekleştirilen ve dünya genelinde büyük ses getiren CANiK’in ABD’deki tesislerinde üretilen METE MC9 PRIME ile MECANiK optik ailesinin ilk kapalı refleks nişangâhı olan MO4 ürününü ön plana çıkararak, ABD pazarındaki liderlik hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Yeni nesil micro-compact tabanca METE MC9 PRIME ile yüksek performanslı refleks nişangâh MECANiK MO4, fuar kapsamında ikinci kez Amerikan kullanıcılarının karşısına çıkacak. CANiK’in geniş ürün portföyü hem bireysel kullanıcılar hem de kolluk kuvvetlerine yönelik yenilikçi ve etkili çözümler sunuyor. MECANiK markası altında geliştirilen yüksek kaliteli optik sistemler, özellikle ABD gibi rekabetin yoğun olduğu pazarlarda CANiK’e önemli katma değerli ihracat imkânları sağlıyor.

Geçen yıl Hollywood’un ünlü atış eğitmeni Taran Butler ile iş birliğiyle geliştirilen TTI Combat modelinin elde ettiği büyük başarının ardından, 2024 yılı itibarıyla sahneye çıkan METE MC9 PRIME ile bu başarı daha da ileri bir seviyeye taşınıyor.

ABD, dünya hafif silah pazarının yüzde 80’ini oluşturan en büyük ihracat pazarı konumunda yer alırken, CANiK dinamik satış ve pazarlama stratejileriyle iğne ateşlemeli polimer gövdeli tabanca segmentinde yüzde 9’luk bir pazar payına ulaşarak konumunu sağlamlaştırdı. Pazardaki ihtiyaçları doğru analiz eden, bunu dinamik pazarlama ve satış stratejileri ile destekleyen CANiK, yeni ürünlerinin sağlayacağı katkıyla ABD’de daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçlıyor.

"ABD’de yüzde 9 gibi büyük bir pazar payına sahibiz"

Samsun Yurt Savunma Sanayi (SYS) Grup-CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, ABD’nin yalnızca kendileri için en büyük pazar olmadığını; aynı zamanda dünya genelindeki tüm hafif silah üreticileri için de belirleyici bir merkez konumunda yer aldığını söyledi. Bu pazarın yapısı ve dinamiklerinin küresel trendleri etkilediğini vurgulayan Aral, "CANiK olarak biz de dinamik ve sağlam temellere dayanan büyüme stratejimizle bu pazarda hem derinleşiyor hem de ölçekleniyoruz. METE MC9 PRIME modelimiz, performansı ve kompakt yapısıyla Amerikalı kullanıcıların beklentilerine doğrudan hitap ediyor. Bunun yanında MECANiK MO4 ile optik pazardaki iddiamızı güçlendiriyoruz. Bugün striker-fired polimer tabanca segmentinde ABD’de yüzde 9 gibi büyük bir pazar payına sahibiz ve bu oranı artırmak için inovatif ürünler, etkili iletişim ve yaygın satış sonrası destek mekanizmalarıyla çalışıyoruz. Ayrıca uluslararası ticarette yaşanabilecek yeni gümrük düzenlemeleriyle doğacak fırsatlar için de hazırız. Amacımız sadece ürün satmak değil; sahada güçlü, kalıcı ve güvenilir bir çözüm ortağı olmaktır" dedi.