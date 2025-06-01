Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 81. Mali Genel Kurulu kapsamında Samsun’un coğrafi işaretli ve yöresel ürünleri, TOBB İkiz Kuleler bahçesinde kurulan stantta ziyaretçilerle buluştu. Samsun standında sergilenen coğrafi işaretli ve yöresel ürünler büyük ilgi gördü.

TOBB 81. Mali Genel Kurulu, TOBB Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile oda ve borsa camiası ile 81 ilden gelen iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara’daki TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenen genel kurula Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, yönetim kurulu üyeleri, TOBB delegeleri ve TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz katıldı.

Genel kurul etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na Anıtkabir ziyaretinde eşlik etti. Ardından, TOBB İkiz Kuleler bahçesinde çeşitli illerin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Samsun il ve ilçe oda/borsaları da ortak stant açarak etkinliğe renk kattı. Stantta Samsun’un coğrafi işaretli ürünleri olan Samsun simidi, Bafra nokulu, Çarşamba kıvratması, Terme böreği, Samsun lokumu, Samsun kaşar peyniri ve ayranı katılımcılara sunuldu. Ayrıca, Vezirköprü’nün coğrafi işaretli ürünü olan semaver çayı da gelen misafirlere ikram edildi. Samsun’un ürün zenginliği ise ziyaretçiler tarafından büyük takdir topladı.

TOBB Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB yönetimi ve diğer oda/borsa başkanları Samsun standına büyük ilgi gösterdi. Hisarcıklıoğlu’na Samsun yöresel ürünlerinden oluşan bir hediye sepeti takdim edilirken, Samsun simidi de ikram edildi. Hisarcıklıoğlu, Samsun’un yöresel ürün zenginliğine dikkat çekerek emeği geçenleri tebrik etti. Hisarcıklıoğlu, etkinlik sonrası Samsun heyetini makamında ağırladı.

"İlimizin değerlerini tanıtmaya devam edeceğiz"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun standına gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek şu açıklamada bulundu:

"Ülke olarak yöresel ürünler bakımından çok zenginiz. Samsun’umuzun da bu alanda gerçekten çok güzel bir ürün çeşitliliği var. Bugün bunu bir kez daha burada gösterdik. Standımızın ve ürünlerimizin herkes tarafından takdir edilmesi bizleri son derece mutlu etti. Standa emeği geçen tüm oda ve borsa başkanlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İlimizin bu değerlerini fırsat buldukça tanıtmaya ve ekonomik değere dönüştürecek şekilde piyasaya sunmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız."

TOBB’un 81. Genel Kurulu, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapıldı. TOBB Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında yıl boyunca yürütülen faaliyetlere ve iş dünyasının gündemindeki önemli konulara değindi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Bolat da iş dünyasına yönelik önemli mesajlar verdi. Genel kurulda çeşitli komisyon raporları sunuldu ve delegelerin oylarıyla genel kurul süreci tamamlandı. Genel kurulu değerlendiren Murzioğlu, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Genel kurulumuzun ülkemize ve camiamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye’nin dört bir yanından gelen temsilcilerle fikir alışverişinde bulunmak ve yeni dönemin yol haritasını birlikte belirlemek açısından son derece kıymetliydi. Samsun TSO olarak TOBB çatısı altında ülkemizin ekonomik kalkınması için yürütülen çalışmalarda her zaman aktif rol almaya devam edeceğiz. Bizlere her zaman öncü olan ve destek veren Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve TOBB Yönetimi’nde birlikte görev aldığım çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum."