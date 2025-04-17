Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Mahallemi Dinliyorum" projesi çerçevesinde, Çamlık Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Çamlık Mahallesi Muhtarlığı önünde gerçekleştirilen toplantıya Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları, Engin Topal, Belediye Meclis Üyeleri, birim amirleri ve Çamlık Mahallesi sakinleri katıldı.

Vatandaşların büyük katılım gösterdiği toplantıda Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, mahalle halkının talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

Toplantıda konuşan Başkan Gençay, "Mahallemi Dinliyorum etkinliğimiz kapsamında bu kez Çamlık Mahallesi’ndeydik. Komşularımızla bir araya geldik, talep ve önerilerini dinledik, çözüm yollarını birlikte konuştuk. Bu şehirde yaşayan her bireyin fikri bizim için kıymetlidir. Halkımızla omuz omuza vererek Didim’i hep birlikte daha ileriye taşıyacağız" dedi.