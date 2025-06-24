Konyaaltı Belediyesi, ilçeye özgü Çandır fasulyesinin her yılın aynı dönemine denk gelen günlerindeki ekimini başarıyla gerçekleştirdi. Ekim işlemi, mülkiyeti belediyeye ait olan ve Yarbaşçandır Mahallesi’nde bulunan 5 bin metrekarelik tarlada yapıldı.

Konyaaltı’nın değerlerinden ve dünyaca ünlü Antalya piyazının ana maddesi Çandır fasulyesinin her yıl süregelen ekim işlemi, Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl da yapılarak tohumlar toprakla buluşturuldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle gerçekleştirdiği ekim, Konyaaltı Belediyesi’ne ait 5 bin metrekarelik tarlada yapıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşların geçim kaynağı Çandır fasulyesinin ekim ve hasat işlemlerinin yanı sıra, ilçenin bu önemli değerini düzenlediği şenliklerle de dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Antalya piyazının ana maddesi Çandır fasulyesinin tanıtım amaçlı düzenlenen şenlikleri, Konyaaltı Belediyesi tarafından geleneksel hale getirildi. Geleneksel Çandır Fasulyesi Şenliği, HayatPark’ta düzenlenerek hem kırsal bölgede hem de merkez bölgede yaşayan vatandaşları bir araya getiriyor ve ürünün tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor.