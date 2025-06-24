Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, sendikalarına üye bin 30 belediye işçisinin kişinin işten çıkarılma kararı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşmek için İzmir’e geldi. Görüşmeden sonuç çıkmadığını belirten Yurdakul, 1 Temmuz tarihinde eylem başlatacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON şirketlerinde çalışan ve Belediye-İş sendikasında örgütlü bin 30 işçinin işten çıkarılması kararıyla ilgili Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ve genel merkez yöneticileri İzmir’e geldi. Sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşme gerçekleştiren Nihat Yurdakul ve heyet, daha sonra Belediye-İş Sendikası İzmir İl Temsilciğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Tugay ile görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmadığını söyleyen Yurdakul, yaptığı açıklamalarda işçilerin aldığı en düşük maaşı aktarırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın haksız söylemlerde bulunduğunu söyledi. İşten çıkarılması kararlaştırılan işçiler ile birlikte 1 Temmuz’da Egemenlik Binası önünde olacaklarını söyledi.

Yurdakul: "Doğru rakamları söyleyin"

Basın açıklaması yapan Yurdakul, Başkan Cemil Tugay tarafından doğru rakamların telaffuz edilmediğini söyledi. Yurdakul, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bir haksızlık yapıldı. Ve inşallah bu haksızlık durur, devam etmez. Ama Sayın Başkan "devam ettireceğim" diyor. Bu yapılan haksızlık mutlaka bir gün geri döner, olumsuz olarak geri döner ve hepimize zarar verir. Ne diyor Sayın Başkan? Bunu yerel ve ulusal basına verdiği demeçlerde söyledi, sosyal medyada da söyledi: ’Belediye sendikası üyesi işçiler İzmir Büyükşehir’de en az maaş alan 81 bin lira alıyor ve Eylül ayında artacak zamla bu 130 bini buluyor" diyor. Arkadaşlar böyle bir zam yok, böyle bir para da yok. Bu doğru da değil. Bu yanlış bilgilendirme. Belgeler burada. Bu belgeleri belediyeden aldık. Doğru rakamları söyleyin. 4 grup var bizde ve 55 ile 65 arasında maaş alıyor" dedi.

"İnsanların ekmeğiyle oynamak kadar kötü bir şey yok"

Belediyeden çıkartılan işçilerin ekmeğiyle oynandığını söyleyen Yurdakul, "Yoksulluk sınırı 90 bin TL’yi buldu. İnsanların ekmeğiyle oynamak kadar kötü bir şey yok. İnsanların ailesini, çocuklarını aç bırakmakla açlıkla tehdit etmek kadar kötü bir şey olamaz. Bunları asla doğru bulmuyoruz. Doğru değil. İnşallah aklı selim olur Sayın Başkan da bunu düşünür. Siz işçi çıkararak, insanları aç bırakarak kimi rahatlatacaktınız? Ağaları mı, patronları mı? Diyor ki seçime 6 gün kala TİS imzalandı. Ya olur mu kardeşim sıkıştık biz. 5 Aralık’ta gelmiş yetkimiz. Bunun yasal süresi var. Ne yapacaktık? Ya greve girecektik, ya imzalayacaktık, ya da yetki düşürecektik. Yetkiyi düşürmek demek, temsil ettiğin insanlara ihanet demek. Böyle bir şey var mı? Bunu nasıl düşünürsünüz; sosyal demokrat bir anlayıştan olarak, emekten yana birisi olarak? Nasıl dersiniz?" açıklamasında bulundu.

1 Temmuz’da eyleme çıkılıyor

İşten çıkartılan işçiler geri alınmazsa 1 Temmuz’da sokağa ineceklerini söyleyen Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, sözlerini şöyle sürdürdü "Sesimizi çıkarmadık ama bizim yapacak artık bir şeyimiz yok. Anlatamadık derdimizi. Anlatmaya gücümüz yetmedi bu yöneticilerimize. Bizi sokağa mecbur bıraktılar, bizi sokağa attılar. Hep birlikte yürüyeceğiz ve bu iş İzmir halkının da desteğini de alacak. Ve Türkiye’deki tüm vatandaşlarımızın, insanlarımızın desteğiyle olacak. İnşallah 1 Temmuz’a kadar bu işten geri dönülür, işinden olan arkadaşlarımız işine iade edilir ve bu iş biter ve biz de birlikte kucaklaşırız; İzmir halkına hizmet vermek için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam ederiz. Sayın Başkan da insandır. Yanılabilir. Bir şey noksan yapmış olabilir. Biz oralı değiliz. Kimseye kim tutmayız, kimse düşmanımız değil. O bizim belediye başkanımız. Seçimde gelmiş. Saygı duyuyoruz. Ama o da bizim emeğimize, ekmeğimize, çocuklarımızın rızkına saygı duymalı. Sadece bunu rica ediyoruz, bunu istiyoruz. Eğer olmazsa 1 Temmuz’da Egemenlik Binası’nın önünde, meydandayız. İzmir’in tüm ilçeleri, hatta Türkiye’nin tüm illeri burada olacak, İzmir’de olacak."