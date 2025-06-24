Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bayiler ve üreticiler, bitki koruma ürünleri uygulamaları, denetimleri konusunda uyarıldı.

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bayilere ve üreticilere, bilgiler verildi. Düzenlenen toplantıda bitki koruma ürünleri uygulamaları, denetimleri konusunda uyarılar yapılarak hasat öncesi pestisit denetimi, insan hava araçları ile bitki koruma ürünü uygulamaları ve yasaklı etken maddeler konuları konuşuldu. Biga Ticaret Borsası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya il/ilçe müdürlüklerinde çalışan konu uzmanı teknik personel, bitki koruma ürünü bayileri ve üreticiler katıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Bölge Müdürülüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren, toplantıda yaptığı konuşmasında 2025 yılının "Kalıntı ile Mücadele Yılı" ilan edildiğini söyledi. Eren, hasat öncesi pestisit denetimlerin önemini vurgulayarak kullanılacak bitki koruma ürünlerinin kullanıldığı bitkisel üründe ruhsatlı olmasının esas olduğunu vurguladı. Şube Müdürü Ramazan Eren, ruhsatı iptal edilen ya da tavsiyesi bulunmayan bitki koruma ürünlerinin kullanımının bitkisel ürünlerde tespiti halinde; üreticiye idari para cezası uygulamalarının yanında ürün imhasının da gerçekleştirileceğini ifade etti. İnsansız Hava Araçları ile gerçekleştirilecek Bitki Koruma Ürünleri uygulamalarında, uygulama öncesi mutlaka il ve ilçe müdürlüklerinden izin alınması gerektiği, aksi takdirde kanuni yaptırım uygulanacağı belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürülüğünün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda herbisit uygulamalarına yönelik olarak "Çeltik de herbisit uygulamalarının diğer parsellerdeki tarım ürünlerine muhtemel zarar riskinin çok yüksek olması nedeniyle; azami dikkat gösterilmesi, rüzgârlı ve sıcak havalarda uygulama yapılmaması katılımcılara aktardı"ifadelerine yer verildi.