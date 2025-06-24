Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bilimsel gelişmelerin vatandaşlara daha iyi aktarılması ve üniversite-kent buluşmasının genişletilebilmesi amacıyla özel bir program gerçekleştirecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Bilim Kafe projesinin tüm Türkiye’de aynı gün düzenlenmesi kararı alındı. BUÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen çalışmanın detayları da bu kapsamda şekillendirildi. Üniversite-Kent buluşmasını hedefleyen ve vatandaşlara bilimi daha iyi anlatmayı amaçlayan proje kapsamında 27 Haziran Cuma günü saat 14.30’da Emir Buhari Kültür Merkezi’nde Bilim Kafe etkinliği gerçekleştirilecek.

Yapay zeka anlatılacak

BUÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu’nun ilk konuşmacı olacağı programda yapay zeka anlatılacak. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Umut Aydemir’in üstleneceği etkinliğe katılan vatandaşlar, çay ikramı eşliğinde bilimsel faaliyetleri dinleyecek ve aklındaki soruları sorabilecek.