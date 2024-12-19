Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy’e belediye statüsü yeniden kazandırıldı. 2013 yılında nüfusunun 2000 kişinin altına düştüğü gerekçesiyle köy statüsüne düşürülen Pazarköy, mahkeme kararıyla tekrar belediye oldu.

Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, seçim tarihi belirlenene kadar kurucu belediye başkanı olarak görev yapacak. Ayrıca Yenice Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ramis Erdem de belediye çalışmalarında yer alacak.

9 Temmuz 1972’de belediye statüsü kazanan Pazarköy, nüfus verilerindeki farklılıklar nedeniyle 2013 yılında köye dönüştürülmüştü. Ancak eski Belediye Başkanlarından Mehmet Taşkıran’ın oğlu Avukat Ufuk Taşkıran, bu karara itiraz ederek İçişleri Bakanlığı’na dava açtı. Ankara 24. İdare Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda, beldenin yeniden belediye statüsü kazanmasına karar verildi.

Mahkeme kararının ardından resmi işlemler başladı. Pazarköylü vatandaşlar, ilerleyen günlerde belirlenecek bir tarihte sandık başına giderek yeni belediye başkanını seçecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Pazarköy Muhtarı Ayhan Özdemir, "Pazarköy olarak Belediyemizin tekrar açılması için verdiğimiz hukuk mücadelesini Ankara 24. İdare mahkemesinde kazanmış bulunmaktayız. Bu süreçte bize desteğini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Milletvekilimiz Ayhan Gider’e ve mücadeleye başladığımız dönemdeki İçişleri Müsteşarımız Muhterem İnce’ye şükranlarımızı sunuyoruz. Bizleri bu hassas dönemde yalnız bırakmadıkları için ayrıca teşekkürü borç bilirim. Belediyemiz açıldıktan sonra Pazaköy’ümüze daha kaliteli hizmet vereceğiz. Hayırlı olsun inşallah" dedi.