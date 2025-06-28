Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yasa dışa yollarla yurt dışına çıkma amacıyla brandasını yırttıkları tırın dorsesine saklanan 3 kaçak göçmen şoförün ihbarı sonucu yakalandı.

Olay dün Gelibolu ilçesinde meydana geldi. Yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen 3 kaçak göçmen bir tırın dorsesini yırtıp içine girdi. Durumu fark eden tır şoförü polis ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri göçmenleri saklandığı yerden çıkartarak, işlemler için emniyete götürdü.