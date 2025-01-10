Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince bir araçta yapılan aramada yaklaşık 2 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce’de bin 120 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Düzce’de bin 120 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışını ve kullanımını engellemeye yönelik yapılan çalışmalarda bir araç içerisinde yapılan aramada 9 fişek halinde 7 gram metamfetamin ve fanus içerisinde toplam 480 gram gelen metamfetamin uyuşturucu madde, fişek halinde 2 gram esrar tohumu, fişek halinde 1.33 gram Kokain, pet şişe içerisinde 190 gram likit uyuşturucu madde, 5 gram likit uyuşturucu madde sıkılan esrar, 11 sentetik uyuşturucu hap maddesi, 5 Payp olmak üzere yaklaşık tahmini değeri 2 milyon TL’lik uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli M.B. (36) gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: iha