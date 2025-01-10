Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince bir araçta yapılan aramada yaklaşık 2 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışını ve kullanımını engellemeye yönelik yapılan çalışmalarda bir araç içerisinde yapılan aramada 9 fişek halinde 7 gram metamfetamin ve fanus içerisinde toplam 480 gram gelen metamfetamin uyuşturucu madde, fişek halinde 2 gram esrar tohumu, fişek halinde 1.33 gram Kokain, pet şişe içerisinde 190 gram likit uyuşturucu madde, 5 gram likit uyuşturucu madde sıkılan esrar, 11 sentetik uyuşturucu hap maddesi, 5 Payp olmak üzere yaklaşık tahmini değeri 2 milyon TL’lik uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli M.B. (36) gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.